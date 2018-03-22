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В Таиланде в результате ДТП с автобусом погибли 18 человек

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 10:42
Фото: ДТП с автобусом в Таиланде (ThosMajor twitter)
Фото: ДТП с автобусом в Таиланде (ThosMajor twitter)

В результате ДТП в Таиланде пострадали 33 человека

В Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом погибли 18 человек. Об єтом сообщает Associated Press.

Как сообщается, пассажирский автобус попал в ДТП на северо-востоке Таиланда в провинции Накхон Ратчасима в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 человека пострадали.

Отмечается, что автобус с пассажирами возвращался в северо-восточную провинцию Каласин из дальнего путешествия в приморскую провинцию Чантабури, которая граничит с Камбоджей.

Как сообщает Вangkok Post, двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, после чего оба водителя потеряли управление, автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево.

Согласно информации издания, по статистике Всемирной организации здравоохранения, Таиланд имеет второй по величине уровень смертности в мире после Ливии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще один человек пострадал.

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Теги: ДТП, авария, таиланд
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