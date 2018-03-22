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Інтерв'ю

У ДТП у Таїланді українці не постраждали, - МЗС

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 11:49
Фото: ДТП у Таїланді (Twitter Hook31_Thailand)
Фото: ДТП у Таїланді (Twitter Hook31_Thailand)

У ДТП у Таїланді загинули 18 осіб

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Таїланді українці не постраждали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"За попередньою інформацією консула, українців немає серед загиблих та постраждалих під час ДТП у Таїланді 21 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Таїланді в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом загинули 18 осіб. Двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою, після чого обидва водії втратили керування, автобус з'їхав з дороги і перекинувся, а вантажівка врізалася в дерево. Пасажирський автобус потрапив у ДТП на північному сході Таїланду в провінції Накхон Ратчасима в результаті чого загинули щонайменше 18 людей, ще 33 людини постраждали.

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Таїланд має другий за величиною рівень смертності в світі після Лівії.

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Теги: МЗС, ДТП, таиланд
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