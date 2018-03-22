У ДТП у Таїланді українці не постраждали, - МЗС

У ДТП у Таїланді загинули 18 осіб

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Таїланді українці не постраждали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"За попередньою інформацією консула, українців немає серед загиблих та постраждалих під час ДТП у Таїланді 21 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією консула, українців немає серед загиблих та постраждалих під час ДТП у #Таїланд 21 березня 2018-го. pic.twitter.com/8MWuae3yHR — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) March 22, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Таїланді в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом загинули 18 осіб. Двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою, після чого обидва водії втратили керування, автобус з'їхав з дороги і перекинувся, а вантажівка врізалася в дерево. Пасажирський автобус потрапив у ДТП на північному сході Таїланду в провінції Накхон Ратчасима в результаті чого загинули щонайменше 18 людей, ще 33 людини постраждали.

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Таїланд має другий за величиною рівень смертності в світі після Лівії.