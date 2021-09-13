UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ДТП в Сумской области травмированы трое несовершеннолетних детей

Автор: Анна Полисученко

В ДТП в Сумской области травмированы трое несовершеннолетних детей. ДТП произошло на автодороге "Батурин-Конотоп-Сумы" в пгт Николаевка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр Национальной полиции в Сумской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2109", под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН". Оба авто получили значительные механические повреждения", - указано в сообщении.

Травмы различной тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ".

"Трое несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставлены в Сумскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП