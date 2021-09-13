У ДТП на Сумщині травмовано трьох неповнолітніх дітей. ДТП сталася на автодорозі "Батурин-Конотоп-Суми" в смт Миколаївка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр Національної поліції в Сумській області.
"Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ 2109", під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без включеного світла фар, в результаті чого скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "МАН". Обидва авто отримали значні механічні пошкодження", - зазначено в повідомленні.
Травми різної тяжкості отримали водій і пасажири автомобіля "ВАЗ".
"Троє неповнолітніх дітей 12-ти, 10-ти і 4-х років доставлені в Сумську обласну клінічну лікарню", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).