ДТП в Ровенской области: водитель легковушки находился в нетрезвом состоянии

Вчера столкнулась с автобусом и автоцистерной, в результате трое людей погибли, еще 9 доставлены в больницу

В Ровенской области полиция задержала 20-летнего водителя легковушки, который допустил столкновение с маршрутным такси, он находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"20-летнего водителя легковушки полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Согласно медицинского освидетельствования молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Так, полицейские установили, что 20-летний житель города Сарны, управляя легковым автомобилем Mercedes-Benz на иностранной регистрации, выезжая с второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с маршрутным такси сообщением "Киев-Ковель". От удара маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком под управлением 57-летнего ровенчанина.

Так, в результате аварии три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия: 51-летняя жительница Полтавской области, 30-летний житель Киевщины и водитель маршрутки 62-летний житель Ковеля.

Водитель микроавтобуса, 36-летний житель Волынской области, от полученных травм скончался в Сарненской центральной районной больнице.

С травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали еще семерых пассажиров из Волынской, Киевской, Кировоградской областей, Харькова, Светловодска и Ровно в возрасте от 19-ти до 57 лет. Среди них и водитель грузовика.

По словам медиков, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще одного после оказания помощи отпустили.

Отмечается, что полицейские задержали 20-летнего водителя легковушки в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области маршрутка столкнулась с автобусом и автоцистерной, в результате чего трое людей, ехавших в автобусе, погибли, еще девятерых доставили в больницу с травмами.