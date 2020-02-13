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В ГСЧС подтвердили гибель 8 украинцев в аварии в России

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 08:21
В ГСЧС подтвердили гибель 8 украинцев в аварии в России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП в России также пострадал еще один украинец

Ночью 13 февраля в Пустошконском районе Псковской области (РФ) произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.

"Ночью 13 февраля около 00 час. 30 мин. в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в России произошло ДТП, в котором погибли 8 украинцев.

Также напомним, в Воронежской области Российской Федерации автобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека. Тогда микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN. В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров - женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина - погибли на месте.

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