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У ДСНС підтвердили загибель 8 українців в аварії в Росії

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 08:21
У ДСНС підтвердили загибель 8 українців в аварії в Росії
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП у Росії також постраждав ще один українець

Вночі 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області (РФ) сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло вісім та постраждав один громадянин України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що справа знаходиться на контролі українського Міністерства закордонних справ.

"Вночі 13 лютого близько 00 год. 30 хв. в Пустошкінському районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло 8 та постраждав 1 громадянин України", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ писали, що в Росії сталось ДТП, в якому загинули 8 українців.

Також нагадаємо, у Воронезькій області Російської Федерації автобус з українцями врізався у вантажівку, в результаті аварії загинули три людини. Тоді мікроавтобус Mercedes-Benz Vito з українськими номерами врізався у вантажівку МАN. В результаті ДТП водій мікроавтобуса і двоє пасажирів - жінка у віці 31 року і 37-річний чоловік - загинули на місці.

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