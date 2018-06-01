ДТП с ребенком в Киеве: полицейские из спецавтомобиля прошли тест на алкоголя

В полиции заявили, что правоохранители не употребляли алкоголь

В полиции Киева сообщили, что полицейские, которые были в спецавтомобиле, что сбил ребенка на велосипеде 31 мая, прошли тест для определения уровня алкогольного опьянения. Об этом информирует пресс-центр полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители прошли тест с помощью специального устройства для определения уровня алкогольного опьянения в присутствии "граждан и понятых".

Устройство показало, что правоохранители не употребляли алкоголь.

"Полицейских доставляют к врачу-наркологу, чтобы взять биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения", - передают в контакт-центре Нацполиции.

Как сообщалось ранее, в Киеве 31 мая автомобиль сбил ребенка.

По словам очевидцев, у виновника ДТП были документы госслужащего.

Ребенок находится в критическом состоянии.

В администрации президента сообщили, что машина, сбившая велосипедиста в Киеве на переходе 31 мая, не принадлежала кортежу Петра Порошенка.

Напомним, полиция Киева начала уголовное производство по факту ДТП, произошедшим вечером 31 мая, с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик.