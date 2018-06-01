ДТП з дитиною у Києві: поліцейські зі спецавтомобіля пройшли тест на алкоголь

У поліції заявили, що правоохоронці не вживали алкоголь

В поліції Києва повідомили, що поліцейські, які були в спецавтомобілі, що збив дитину на велосипеді 31 травня, пройшли тест для визначення рівня алкогольного сп'яніння. Про це інформує прес-центр поліції Києва.

Відзначається, що правоохоронці пройшли тест за допомогою спеціального пристрою для визначення рівня алкогольного сп'яніння в присутності "громадян і понятих".

Пристрій показав, що правоохоронці не вживали алкоголь.

"Поліцейських доставляють до лікаря-нарколога, щоб взяти біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп'яніння", - передають в контакт-центрі Нацполіції.

Як повідомлялося раніше, в Києві 31 травня автомобіль збив дитину.

За словами очевидців, у винуватця ДТП були документи держслужбовця.

Дитина перебуває в критичному стані.

В адміністрації президента повідомили, що машина, що збила велосипедиста у Києві на переході 31 травня, не належала кортежу Петра Порошенка.

Нагадаємо, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, що сталася увечері 31 травня, з поліцейським спецавтомобілем, в якому постраждав 13-річний хлопчик.