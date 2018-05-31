Полиция Киева возбудила дело по факту ДТП с ребенком

Ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу

Полиция Киева начала уголовное производство по факту ДТП, произошедшим вечером 31 мая, с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик. Об этом информирует пресс-центр полиции Киева.

Сообщается, что полицейский автомобиль выполнял спецзадание.

Автомобиль "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. ДТП произошло на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов.

"По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, в администрации президента заявили, что машина, сбившая ребенка в ДТП 31 мая, не является частью президентского кортежа.

Отметим, по словам очевидцев, у виновника ДТП, которое произошло в Киеве, были документы госслужащего.

"Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 300. В срочном порядке пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.