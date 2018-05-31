Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Полиция Киева возбудила дело по факту ДТП с ребенком

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 23:17
Фото: место аварии (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: место аварии (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу

Полиция Киева начала уголовное производство по  факту ДТП, произошедшим вечером 31 мая, с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик. Об этом информирует пресс-центр полиции Киева.

Сообщается, что полицейский автомобиль выполнял спецзадание.

Автомобиль "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. ДТП произошло на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов.

"По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, в администрации президента заявили, что машина, сбившая ребенка в ДТП 31 мая, не является частью президентского кортежа.

Отметим, по словам очевидцев, у виновника ДТП, которое произошло в Киеве, были документы госслужащего.

"Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 300. В срочном порядке пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.

В Киеве автомобиль сбил ребенка Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве
Теги публикации: Киев, Киев, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top