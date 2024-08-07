ДТП на Подолі у Києві: трамвай був без водія

КП "Київпастранс" завершило службове розслідування причин ДТП з трамваєм на Подолі у Києві. Встановлено, що причиною аварії стали необережні дії водія, який під час зупинки на перемикачі припустився кількох грубих порушень правил експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Київпастранс".

"Внаслідок необережних дій водія, який у порушення регламенту перебував поза транспортним засобом, знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у "Київпастранс", на час проведення необхідних службових і слідчих дій водія відсторонили від роботи. Також оголосили догани заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка.

У підприємстві наголосили, що за результатами технічного обстеження вагона транспортний засіб перебував у справному стані. Причиною аварії став винятково людський фактор.

Також зазначається, що в усіх депо "Київпастранс" із водіями та відповідальними за експлуатацію рухомого складу особами, окрім планових, провели й позапланові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.

Остаточні результати щодо причин і наслідків ДТП встановлять правоохоронні органи.