ДТП на Подоле в Киеве: трамвай был без водителя

КП "Киевпасстранс" завершило служебное расследование причин ДТП с трамваем на Подоле в Киеве. Установлено, что причиной аварии стали неосторожные действия водителя, который во время остановки на переключателе допустил несколько грубых нарушений правил эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпасстранс".

"В результате неосторожных действий водителя, который в нарушение регламента находился вне транспортного средства, обесточенный трамвай оказался на склоне с выключенными стояночными тормозами. Это и повлекло за собой неконтролируемое движение вагона", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Киевпасстранс", на время проведения необходимых служебных и следственных действий водителя отстранили от работы. Также объявили выговоры заместителю директора по эксплуатации транспорта и начальнику отдела безопасности движения ТРЕД имени Т. Шевченко.

В предприятии подчеркнули, что по результатам технического обследования вагона транспортное средство находилось в исправном состоянии. Причиной аварии стал исключительно человеческий фактор.

Также отмечается, что во всех депо "Киевпасстранс" с водителями и ответственными за эксплуатацию подвижного состава лицами, кроме плановых, провели внеплановые инструктажи по соблюдению правил эксплуатации электротранспорта.

Окончательные результаты причин и последствий ДТП установят правоохранительные органы.