В ДТП под Харьковом погибла женщина, которая в феврале потеряла мужа и троих детей из-за удара РФ
В Харьковской области в результате ДТП погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале 2026-го потеряла мужа и троих детей из-за российского удара по Богодухову. После трагедии женщина родила дочь Екатерину. Ребенок пострадал в аварии и находится в больнице.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".
Что известно о ДТП
Авария произошла 13 октября около 17-18 часов. По словам главы Нововодолажской громады Александра Есина, Ольга ехала из Новой Водологи в направлении Харькова. Женщина съехала с дороги примерно в 300 метрах после выезда из населенного пункта.
Ольга скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Ее дочь сначала доставили в больницу в Новой Водолаге, а затем перевезли в Харьков.
У девочки диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины. По словам директора больницы скорой и неотложной медицинской помощи Харьковского горсовета Евгения Благовещенского, ребенок находится в состоянии средней тяжести.
По предварительной информации, родственники погибших планируют забрать девочку. Громада проверяет возможность передать ребенка под их опеку.
Как Ольга потеряла семью из-за удара РФ
Ночью 10 февраля российская армия ударила "Шахедом" по дому семьи в Богодухове. Тогда погибли муж Ольги Григорий Шикула и трое детей - дочь и сыновья-близнецы.
Семья переехала в этот дом только за день до атаки. Жилье выбрали поближе к больнице, поскольку Ольга ждала четвертого ребенка.
34-летний Григорий был ветераном. Около года защищал Украину на фронте, воевал на Купянском и Запорожском направлениях и потерял ногу.
После гибели мужа и детей Ольга родила дочь 11 марта. Девочку назвали Екатериной.
С помощью благотворительного фонда, пожертвований людей и Харьковской областной военной администрации женщина приобрела дом в Новой Водолаге.