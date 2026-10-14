В ДТП под Харьковом погибла женщина, которая в феврале потеряла мужа и троих детей из-за удара РФ

В Харьковской области в результате ДТП погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале 2026-го потеряла мужа и троих детей из-за российского удара по Богодухову. После трагедии женщина родила дочь Екатерину. Ребенок пострадал в аварии и находится в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Что известно о ДТП

Авария произошла 13 октября около 17-18 часов. По словам главы Нововодолажской громады Александра Есина, Ольга ехала из Новой Водологи в направлении Харькова. Женщина съехала с дороги примерно в 300 метрах после выезда из населенного пункта.

Ольга скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Ее дочь сначала доставили в больницу в Новой Водолаге, а затем перевезли в Харьков.

У девочки диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины. По словам директора больницы скорой и неотложной медицинской помощи Харьковского горсовета Евгения Благовещенского, ребенок находится в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, родственники погибших планируют забрать девочку. Громада проверяет возможность передать ребенка под их опеку.

Как Ольга потеряла семью из-за удара РФ

Ночью 10 февраля российская армия ударила "Шахедом" по дому семьи в Богодухове. Тогда погибли муж Ольги Григорий Шикула и трое детей - дочь и сыновья-близнецы.

Семья переехала в этот дом только за день до атаки. Жилье выбрали поближе к больнице, поскольку Ольга ждала четвертого ребенка.

Григорий Шикула с сыновьями (фото: Chystylyn facebook.com)

Дом семьи после атаки РФ (фото: Getty Images)

34-летний Григорий был ветераном. Около года защищал Украину на фронте, воевал на Купянском и Запорожском направлениях и потерял ногу.