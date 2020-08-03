ДТП у Миколаєві: постраждали 7 людей, з них - троє дітей

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Наразі проводиться розслідування

Вчора, 2 серпня, у Миколаєві внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждали семеро людей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, біля будинку 31 по вулиці Одеське шосе сталося зіткнення двох автівок Daewoo Sens та Volkswagen Golf. У результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень зазнали дві пасажирки автомобіля Daewoo Sens віком 40 і 60 років і 9-річний хлопчик.

Крім того, травмувались чотири пасажири автівки Golf. Зокрема, дві жінки 27 і 55 років, а також дві 8-річні дівчинки. Зазначається, що всіх постраждалих госпіталізували, а після огляду лікарями відпустили на амбулаторне лікування.

Фото: ДТП в Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора у Черкаській області зіткнулися три автомобілі, у результаті чого одна людина загинула, ще четверо були травмовані.

Також 1 серпня в Запорізькій області зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка; в результаті аварії загинули чотири людини.

Разом з тим, раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 15 пасажирів; водій транспортного засобу, що зник з місця ДТП.