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ДТП с маршруткой под Тернополем: стало известно о погибших

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Тернопольская область, Четверг 09 декабря 2021 10:59
ДТП с маршруткой под Тернополем: стало известно о погибших Фото: в результате ДТП с маршруткой в Тернопольской области погибли 2 человека (tp.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали. Полиция возбудила дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"В результате удара госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса. У пострадавших травмы различной степени тяжести. Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.

В ходе расследования стало известно, что автобус был дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский.

По предварительной информации правоохранителей, водители обоих транспортных средств были трезвы, у них были взяты образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Сейчас следователи устанавливают детали ДТП и причины выезда на полосу встречного движения.

Продолжается следствие в соответствии с ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

Фото: в результате ДТП с маршруткой в Тернопольской области погибли 2 человека (tp.npu.gov.ua)

Напомним, вчера, 8 декабря трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz с легковым автомобилем Volkswagen Passat, в результате пострадали 10 человек.

Добавим, что это уже не первое ДТП на этой неделе с участием рейсового автобуса. Так, во вторник, 7 декабря в Черниговской области в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 13 человек, еще семь получили травмы.

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