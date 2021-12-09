ДТП с маршруткой под Тернополем: стало известно о погибших
В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали. Полиция возбудила дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
"В результате удара госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса. У пострадавших травмы различной степени тяжести. Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.
В ходе расследования стало известно, что автобус был дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский.
По предварительной информации правоохранителей, водители обоих транспортных средств были трезвы, у них были взяты образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
Сейчас следователи устанавливают детали ДТП и причины выезда на полосу встречного движения.
Продолжается следствие в соответствии с ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).
Фото: в результате ДТП с маршруткой в Тернопольской области погибли 2 человека (tp.npu.gov.ua)
Напомним, вчера, 8 декабря трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz с легковым автомобилем Volkswagen Passat, в результате пострадали 10 человек.
Добавим, что это уже не первое ДТП на этой неделе с участием рейсового автобуса. Так, во вторник, 7 декабря в Черниговской области в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 13 человек, еще семь получили травмы.