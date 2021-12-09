ДТП з маршруткою під Тернополем: стало відомо про загиблих

Внаслідок ДТП за участі маршрутки та легкового авто, яке сталося в середу у Тернопільській області, загинули дві людини, а 7 постраждали. Поліція порушила справу.

"В результаті удару госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля та 5 з буса. У потерпілих травми різного ступеня тяжкості. Водія та пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані", - розповіли у поліції.

У ході розслідування стало відомо, що автобус був дообладнаний із вантажного автомобіля в пасажирський.

За попередньою інформацією правоохоронців, водії обох транспортних засобів були тверезі, у них було взято зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі слідчі встановлюють деталі автопригоди та причини виїзду на смугу зустрічного руху.

Триває слідство згідно із ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

Фото: внаслідок ДТП з маршруткою у Тернопільській області загинули 2 людей (tp.npu.gov.ua)