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ДТП с маршруткой под Тернополем: вследствие аварии госпитализировали 10 человек

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Тернопольская область, Четверг 09 декабря 2021 08:40
ДТП с маршруткой под Тернополем: вследствие аварии госпитализировали 10 человек Фото: в результате ДТП с маршруткой в Тернопольской области госпитализировали 10 человек (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области было госпитализировано 10 человек. По состоянию на утро в больнице все еще находятся 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"8 декабря в 16:26 вблизи г. Тернополь на автодороге М 19 "Кременец-Тернополь" в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля госпитализированы 10 человек. Для деблокации от ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что по состоянию на 07:00 остаются госпитализированными 7 человек. Угрозы их жизни нет.

Напомним, вчера стало известно, что в Тернопольской области произошло ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Тогда сообщалось, предварительно, о 9 пострадавших.

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ДТП Тернопольская область
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