ДТП с маршруткой под Тернополем: вследствие аварии госпитализировали 10 человек

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области было госпитализировано 10 человек. По состоянию на утро в больнице все еще находятся 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"8 декабря в 16:26 вблизи г. Тернополь на автодороге М 19 "Кременец-Тернополь" в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля госпитализированы 10 человек. Для деблокации от ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что по состоянию на 07:00 остаются госпитализированными 7 человек. Угрозы их жизни нет.