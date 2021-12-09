ДТП с маршруткой под Тернополем: вследствие аварии госпитализировали 10 человек
В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области было госпитализировано 10 человек. По состоянию на утро в больнице все еще находятся 7 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"8 декабря в 16:26 вблизи г. Тернополь на автодороге М 19 "Кременец-Тернополь" в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля госпитализированы 10 человек. Для деблокации от ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.
Спасатели добавляют, что по состоянию на 07:00 остаются госпитализированными 7 человек. Угрозы их жизни нет.
Напомним, вчера стало известно, что в Тернопольской области произошло ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Тогда сообщалось, предварительно, о 9 пострадавших.