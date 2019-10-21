ДТП с маршрутками во Львове: в горсовете уточнили число и состояние здоровья пострадавших

Во Львове В результате ДТП с участием двух маршруток, произошедшего в понедельник 21 октября, за медицинской помощью обратилось 14 человек, из них трое госпитализированы. Об этом передает Львовский городской совет.

Столкновение маршруток произошло около 8:20 часов на улице Черновола. Водитель маршрутки № 31 на остановке въехал в маршрутку № 53. В результате ДТП пострадали пассажиры и водитель, которые каретами скорой помощи доставлены в больницу с травмами различной степени.

"Один человек - водитель одной из маршруток, госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой помощи с предварительным диагнозом - сердечный приступ. Еще один человек госпитализирован в первое хирургическое отделение больницы скорой помощи с ушибом грудной клетки и сейчас находится под наблюдением врачей", - отметили во львовской мэрии.

Добавили, что еще один человек с переломом костей носа госпитализирована в ЛОР-отделение первой городской клиники имени Князя Льва.

"В целом у всех пострадавших - поверхностные травмы тела: ушибы, ссадины и тому подобное. Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы", - резюмировали в горсовете.

Фото: ДТП во Львове (lv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Венгрии произошла дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате пострадали по меньшей мере 10 граждан Украины.