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ДТП под Львовом: среди погибших были военные

Новости » Происшествия    16.12.2018 - 22:15
ДТП под Львовом: среди погибших были военные
Фото: ДТП под Львовом (facebook.com/groups/govarta1)

Авария произошла ночью 16 декабря

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в поселке Ивано-Франково (Львовская обл.), которое произошло ночью воскресенья, 16 декабря, погибли трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу академии в Facebook.

Как сообщается, среди погибших в результате аварии были военнослужащие Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.

"16 декабря 2018 года трагически в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин", - говорится в сообщении.

ДТП под Львовом: среди погибших были военные

 

Фото: погибшие военнослужащие

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Львовской области задержали водителя автобуса, который врезался в легковой автомобиль вблизи Львова. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли водитель и 3 пассажира легкового автомобиля.

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