ДТП під Львовом: серед загиблих були військові

Фото: ДТП під Львовом (facebook.com/groups/govarta1)

Аварія сталася вночі 16 грудня

Внаслідок зіткнення автобусу та легковика у селищі Івано-Франкове (Львівська обл.), яке сталося вночі неділі, 16 грудня, загинули троє військовослужбовців Національної академії сухопутних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку академії у Facebook.

Як повідомляється, серед загиблих в результаті аварії були військовослужбовці Назарій Пастерук, Віктор Транков та Костянтин Прядеїн.

"16 грудня 2018 року трагічно внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селищі Івано-Франкове Яворівського району загинули військовослужбовці військової служби за контрактом 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного солдати Назарій Пастерук, Віктор Транков та Костянтин Прядеїн", - йдеться у повідомленні.

Фото: загиблі військовослужбовці

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці Львівської області затримали водія автобуса, який врізався у легковик поблизу Львова. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу. В результаті аварії загинули водій та 3 пасажири легковика.