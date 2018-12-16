ДТП під Львовом: поліція затримала водія автобуса

Фото: ДТП під Львовом (facebook.com/groups/govarta1)

Внаслідок аварії загинули 4 людини

Правоохоронці затримали водія автобуса, який зіткнувся з легковиком у Львівській області, внаслідок чого загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними поліції, 43-річний водій автобуса Neoplan міжнародного рейсу Дніпро-Згожелець (Польща) не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Volvo, за кермом якого перебував 23-річний мешканець Волинської області. Внаслідок зіткнення водій та 3 пасажири Volvo загинули на місці.

"Водія Neoplana затримано в порядку ст. 208 КПК України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Правоохоронці додали, що водію автобуса загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років без права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули чотири особи.

Раніше РБК-Україна писало, що біля Києва на Одеській трасі в районі Чабанів фура DAF протаранила шість автомобілів. В результаті аварії постраждали три особи, серед них дитина.