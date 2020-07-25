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В ДТП под Киевом травмировались пассажиры автобуса

Автор: Дмитрий Левицкий

Пострадавших госпитализировали

В результате сегодняшней аварии в селе Семиполки, вблизи Киева, пострадали 9 пассажиров рейсового автобуса. Еще один человек погиб.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Предварительно, около 6 утра на автодороге Киев-Чернигов Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

От столкновения грузовик выехал на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Автобус отбросило на обочину, где он перевернулся.

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Пассажиров автобуса, которые получили повреждения, госпитализировали. Смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля, он погиб на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и выяснят все детали.

Напомним, информация о ДТП под Киевом появилась сегодня утром. Было известно о погибших в результате аварии, но никаких деталей не сообщали.

Кроме того, сегодня в Каменец-Подольском Honda Accord въехала в автомобиль скорой помощи; в результате аварии пострадали 9 человек.

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