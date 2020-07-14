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ДТП під Києвом: підозрюваного сім разів штрафували за п'яне водіння

Київ, Вівторок 14 липня 2020 15:40
ДТП під Києвом: підозрюваного сім разів штрафували за п'яне водіння
Фото: Антон Желепа (скрін з відео Pavlovsky News)
Автор: РБК-Україна

Желепа уже відбув один термін за смертельну ДТП

Підозрюваного у скоєнні п'яного ДТП під Києвом Антона Желепу раніше сім разів штрафували за п'яне водіння. Також раніше він відбував тюремний термін за аварію із загиблим.

Про це під час перерви на суді заявила прокурор Дар'я Мілюкова.

За її словами, Желепу раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за смертельну ДТП, і він відбув покарання. Крім того, його притягували за побиття правоохоронця.

"Також притягувався до адміністративної відповідальності тричі за насильство в сім'ї, дрібне хуліганство і сім разів за водіння в стані алкогольного сп'яніння", - зазначила Мілюкова.

Вона додала, у слідства на сьогодні є дві версії.

"Це, по-перше, що автомобіль був викрадений. Друга версія - те, що йому власник автомобіля передав ключі. Ці дві версії слідство перевіряє, сказати на 100% я зараз не можу. Власник автомобіля не давав свідчення прокуратурі", - сказала прокурор.

Обвинувачення просило для нього тримання під вартою без застави, оскільки Желепа є уродженцем Приморському краю Російської Федерації та з оглядом на такий "послужний список" міг би переховуватися від слідства.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський райсуд Києва заарештував Желепу за скоєння ДТП, в якому загинули чотири особи. На суді він повністю визнав провину. За даними слідства, на момент аварії в його крові було 1,32 проміле алкоголю.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом підозрюваний на Mercedes на зустрічній смузі врізався в автомобіль Hyundai, в якому їхала родина з п'яти осіб. В результаті ДТП вижила лише одна дитина.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію і виступив за довічне ув'язнення для водіїв за п'яні ДТП з жертвами.

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