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Задержанного за пьяное ДТП под Киевом взяли под стражу

Киев, Вторник 14 июля 2020 14:40
Задержанного за пьяное ДТП под Киевом взяли под стражу
Фото: последствия ДТП под Киевом (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Предполагаемого виновника арестовали на два месяца

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест подозреваемого в совершении ДТП с четырьмя жертвами. Антона Желепу взяли под стражу сроком на два месяца.

Соответствующее решение вынес следственный судья.

Согласно решению суда, подозреваемому назначена мера пресечения в виде ареста без права выход под залог. Желепа пробудет под стражей как минимум до 9 сентября, решение может быть обжаловано.

Отметим, вчера ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП под Киевом произошло 12 июля, в результате него погибли четыре человека, в том числе двое детей.

На Столичном шоссе автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте происшествия погибли двое взрослых и ребенок, еще один умер в больнице. Предполагаемый виновник на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

На фоне трагической новости президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами, а Верховная рада в первом чтении приняла комплексный законопроект об ужесточении штрафов за пьяную езду и превышение скорости.

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