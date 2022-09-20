ДТП із Трухіним. Суд обрав запобіжний захід нардепу від "Слуги народу"
ВАКС обрав запобіжний захід нардепу від фракції "Слуги народу" Олександру Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських (за "150 тисяч"). Суд призначив йому заставу в розмірі 49 620 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованоїї антикорупційної прокуратури.
"Суд частково задовольнив клопотання САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,620 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Також Трухіна зобов'язали:
- прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
- утримуватись від спілкування з Міністром внутрішніх справ України, а також іншими посадовими особами та свідками у справі.
Строк дії обов’язків - до 20 листопада 2022 року включно.
Що відомо про справу
Зазначимо, що до цього зовсім нещодавно Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру Олександру Трухіну у справі ДТП, яка ще сталася рік тому на Бориспільській трасі.
Так, у серпні 2021 нардеп став учасником аварії, в результаті якої постраждало 6 осіб. На місці ДТП він пропонував поліцейським хабар у розмірі "150 тисяч", але не уточнив чого саме.
Згодом стало відомо, що правоохоронці відкрили справу, а самого Трухіна виключили з партії "Слуга народу".
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