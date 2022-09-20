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ДТП с Трухиным. Суд избрал меру пресечения нардепу от "Слуги народа"

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Киев, Вторник 20 сентября 2022 15:14
ДТП с Трухиным. Суд избрал меру пресечения нардепу от "Слуги народа" Фото: народный депутат Александр Трухин (facebook.com/aleksandrtrukhin)
Автор: Мария Кучерявец

ВАКС избрал меру пресечения нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Трухину, который пытался подкупить патрульных полицейских (за "150 тысяч"). Суд назначил ему залог в размере 49620 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд частично удовлетворил ходатайство САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также Трухина обязали:

  • прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
  • воздерживаться от общения с Министром внутренних дел Украины, а также другими должностными лицами и свидетелями по делу.

Срок действия обязанностей - до 20 ноября 2022 года включительно.

Что известно о деле

Отметим, что до этого совсем недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение Александру Трухину по делу ДТП, которое еще произошло год назад на Бориспольской трассе.

Так, в августе 2021 года нардеп стал участником аварии, в результате которой пострадало 6 человек. На месте ДТП он предлагал полицейским взятку в размере "150 тысяч", но не уточнил чего именно.

Впоследствии стало известно, что правоохранители возбудили по этому факту дело, а самого Трухина исключили из партии "Слуга народа".

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ДТП Слуга народа
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