ДТП с Трухиным. Суд избрал меру пресечения нардепу от "Слуги народа"
ВАКС избрал меру пресечения нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Трухину, который пытался подкупить патрульных полицейских (за "150 тысяч"). Суд назначил ему залог в размере 49620 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Суд частично удовлетворил ходатайство САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Также Трухина обязали:
- прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
- воздерживаться от общения с Министром внутренних дел Украины, а также другими должностными лицами и свидетелями по делу.
Срок действия обязанностей - до 20 ноября 2022 года включительно.
Что известно о деле
Отметим, что до этого совсем недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение Александру Трухину по делу ДТП, которое еще произошло год назад на Бориспольской трассе.
Так, в августе 2021 года нардеп стал участником аварии, в результате которой пострадало 6 человек. На месте ДТП он предлагал полицейским взятку в размере "150 тысяч", но не уточнил чего именно.
Впоследствии стало известно, что правоохранители возбудили по этому факту дело, а самого Трухина исключили из партии "Слуга народа".
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