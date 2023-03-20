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ДТП із нардепом Гевком: алкотестер показав, що водій був тверезим

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Понеділок 20 березня 2023 11:17
ДТП із нардепом Гевком: алкотестер показав, що водій був тверезим Фото: нардеп Володимир Гевко (facebook.com/Володимир Гевко)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко, який вчора потрапив у ДТП, що закінчилось смертю пасажира, був тверезим за кермом. Це засвідчив алкотестер "Драгер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередніми даними, ввечері 19 березня на автодорозі сполученням "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був нардеп, збив пішохода.

Зазначається, що інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Потерпілий помер від отриманих травм.

Відповідно до освідування на пристрої "Драгер", Гевко був тверезим.

Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, вчора Гевко повідомив, що потрапив у ДТП. Нардеп зазначив, що пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

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