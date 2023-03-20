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ДТП с нардепом Гевко: алкотестер показал, что водитель был трезвым

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Понедельник 20 марта 2023 11:17
ДТП с нардепом Гевко: алкотестер показал, что водитель был трезвым Фото: нардеп Владимир Гевко (facebook.com/Владимир Гевко)
Автор: Елизавета Драбкина

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко, который вчера попал в ДТП, которое закончилось смертью пассажира, был трезвым за рулем. Это показал алкотестер "Драгер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным данным, вечером 19 марта на автодороге сообщением "Тернополь - Львов - Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого был нардеп, сбил пешехода.

Отмечается, что инцидент произошел вне нерегулируемого пешеходного перехода. Потерпевший умер от полученных травм.

Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер", Гевко был трезв.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, вчера Гевко сообщил, что попал в ДТП. Нардеп отметил, что прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

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