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Інтерв'ю

В ДТП під Харковом загинула велосипедистка, двох підлітків госпіталізували

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 14:59
Фото: ДТП в Харківській області (hk.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Харківській області (hk.npu.gov.ua)

У скоєнні ДТП підозрюється 42-річний водій "ВАЗ"

В Харківській області легковий автомобіль збив чотирьох людей, які рухалися на велосипедах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУНП в Харківській області.

"Аварія сталася 17 червня в 11:10 у смт Безлюдівка. В результаті аварії загинула жінка, особа якої встановлюється. Також в результаті ДТП постраждали дві людини - 16-річні хлопці доставлені в Харківську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги з синцями і ранами. Інший постраждалий від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.

У скоєнні ДТП підозрюється 42-річний водій "ВАЗ".

Разом з тим, відповідно до інформації "112.ua", в результаті ДТП загинула 29-річна жінка.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луцьку сьогодні, 17 червня, на вулиці Набережній зіткнулися позашляховик і автобус Національної гвардії України.

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Теги публікації: ДТП, Харків, полиция, велосипеды  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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