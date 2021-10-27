ДТП у Харкові: неповнолітньому водію Infiniti оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному водію автомобіля Infiniti, який вчора скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Харкові . Неповнолітнього водія підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

У разі доведення вини, водію Infiniti загрожує від трьох до восьми років за ґратами.

Наразі неповнолітній затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як встановило слідство, вчора ввечері на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської автомобіль Infiniti, рухаючися на червоний сигнал світлофора, на великій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті водій Chevrolet загинув, а троє пасажирів Infiniti потрапили до лікарні.