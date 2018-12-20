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ДТП в Харькове: экспертиза установила скорость движения авто Зайцевой

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 21:09
ДТП в Харькове: экспертиза установила скорость движения авто Зайцевой
Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Lexus Зайцевой ехал со скоростью 106 км/ч

В деле о ДТП на улице Сумской в Харькове суд приобщил к материалам выводы автотехнической экспертизы, которая установила скорость движения автомобиля Елены Зайцевой - одного из подозреваемых в совершении аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA: Харьков.

Как отмечается, авто Зайцевой ехало со средней скоростью 106 км/ч.

Сообщается, что инициировал проведение экспертизы защитник обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Он ходатайствовал о привлечении выводов экспертизы к материалам дела в качестве доказательства.

К каким выводам пришли эксперты, Перепелица на заседании не озвучил. В комментарии журналистам защитник Дронова сказал, что экспертам удалось установить среднюю скорость Lexus, расстояние между участниками ДТП в момент начала движения Volkswagen, а также факт возможности избежания ДТП водителем Lexus.

"Я могу рассказать несколько ключевых моментов. Кроме тех величин, которые необходимо было установить, первое - это установление средней скорости автомобиля Lexus. Скорость была установлена: 106 км/ч. Далее - расстояние, на котором был автомобиль Lexus от автомобиля Volkswagen в момент начала движения Volkswagen - около 120 метров. И третий момент - то, что водитель автомобиля Lexus мог остановить свой автомобиль до своей стоп-линии до перекрестка, в случае, если бы двигался с установленной скоростью, то есть избежать ДТП путем нажатия на тормоз было возможным", - сказал адвокат.

Следующее заседание судья назначил на 15:00 8 января.

Напомним, Киевский районный суд Харькова сегодня, 19 декабря, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без залога виновникам ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 16 февраля 2019 года.

18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым руководила Елена Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пятеро получили ранения. Сейчас оба водителя находятся на скамье подсудимых. Судебное разбирательство продолжается.

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