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Суд назначил Зайцевой дополнительную экспертизу

Новости » Общество    04.12.2018 - 19:02
Суд назначил Зайцевой дополнительную экспертизу
Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Суд определил провести дополнительную экспертизу до 10 декабря

Суд по делу смертельной аварии в Харькове, которая произошла 18 октября 2017 года, назначил дополнительную экспертизу в отношении обвиняемой Елены Зайцевой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "МедиаПорт".

Сообщается, что судья по делу о ДТП частично удовлетворил ходатайство защитника второго фигуранта дела Геннадия Дронова о назначении дополнительной экспертизы.

"Удовлетворить частично. Назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, проведение которой поручить экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации. На рассмотрение экспертов поставить вопрос, находилась ли Зайцева 18.10.17 под действием употребления наркотических или других одурманивающих средств", - зачитал судья. 

Суд принял решение провести дополнительную экспертизу до 10 декабря.

Следующее заседание назначено на 11 декабря. 

Напомним, накануне арест Зайцевой и другого подозреваемого Геннадия Дронова продлили до 5 января 2019 года.

18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым управляла Елена Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пятеро получили ранения. Сейчас оба водителя находятся на скамье подсудимых. Судебное разбирательство продолжается.

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