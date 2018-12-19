Суд оставил Зайцеву и Дронова под арестом

Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Зайцеву и Дронова оставили под арестом до 16 февраля 2019 года

Киевский районный суд Харькова сегодня, 19 декабря, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без залога виновникам ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 16 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Харьков.UA.

Следующее заседание состоится завтра, 20 декабря. В частности, на нем суд заслушает ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепела и экспертов, которые не пришли на заседание сегодня.

Отметим, что на суде в среду хотели заслушать специалистов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые должны определить была Зайцева под действием наркотических средств за рулем.

"Дать достоверную оценку, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, не представляется возможным", - зачитал заключение экспертов судья Виктор Попрас.

Напомним, суд по делу смертельной аварии в Харькове назначил дополнительную экспертизу в отношении обвиняемой Елены Зайцевой.