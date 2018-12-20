ДТП у Харкові: експертиза встановила швидкість руху авто Зайцевої

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Lexus Зайцевої їхав зі швидкістю 106 км/год

У справі про ДТП на вулиці Сумській у Харкові суд долучив до матеріалів висновки автотехнічної експертизи, яка встановила швидкість руху автомобіля Олени Зайцевої - однієї із підозрюваних у вчиненні аварії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA: Харків.

Як зазначається, авто Зайцевої їхало з середньою швидкістю 106 км/г.

Повідомляється, що проведення експертизи ініціював захисник обвинувачуваного Геннадія Дронова Сергій Перепелиця. Він клопотав про залучення висновків експертизи до матеріалів справи як доказу.

До яких висновків дійшли експерти, Перепелиця на засіданні не озвучив. У коментарі журналістам захисник Дронова сказав, що експертам вдалося встановити середню швидкість Lexus, відстань між учасниками ДТП в момент початку руху Volkswagen, а також факт можливості уникнення ДТП водійкою Lexus.



"Я можу розповісти декілька ключових моментів. Окрім тих величин, які необхідно було встановити, перше - це встановлення середньої швидкості автомобіля Lexus. Швидкість була встановлена: 106 км/г. Далі - відстань, на якій був автомобіль Lexus від автомобіля Volkswagen в момент початку руху Volkswagen - близько 120 метрів. І третій момент - те, що водій автомобіля Lexus міг зупинити свій автомобіль до своєї стоп-лінії, до перехрестя, у випадку, якщо б рухався із встановленою швидкістю, тобто уникнути ДТП шляхом натискання на гальма було можливим", - сказав адвокат.

Наступне засідання суддя призначив на 15:00 8 січня.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова сьогодні, 19 грудня, продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без застави винуватцям ДТП у Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 16 лютого 2019 року.

18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ятеро отримали поранення. Зараз обидва водія знаходяться на лаві підсудних. Судовий розгляд триває.