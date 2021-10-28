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ДТП у Харкові: 16-річного підозрюваного відправили до СІЗО

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Харків, Четвер 28 жовтня 2021 11:38
ДТП у Харкові: 16-річного підозрюваного відправили до СІЗО Фото: смертельна ДТП в Харкові (t me kharkiv1654)
Автор: Юлія Бойко

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна. Миколу Харківського, якому 16 років, відправили до СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

Повідомляється, що звинувачення просило утримання під вартою на 60 діб, оскільки є ризик того, що підозрюваний може втекти від слідства чи впливати на свідків. Захист заперечував, пообіцявши явку Харківського до слідчого.

У результаті суд задовольнив клопотання прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на проспекті Гагаріна в Харкові автомобіль Infiniti проїхав перехрестя на червоне світло і на високій швидкості врізався в Chevrolet, внаслідок чого загинув водій другого автомобіля.

Підозрюваному 16-річному водію Миколі Харківському оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

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