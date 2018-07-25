ДТП на Дорогожичах: водителю Nissan сообщили о подозрении

Прокуратура требует взять под стражу виновника ДТП на Дорогожичах

Сообщено о подозрении водителю, который во вторник, 24 июля, вызвал смертельную аварию в Киеве возле станции метро "Дорогожичи". Об этом в Facebook сообщила прокуратура города Киева.

Отмечается, что прокуратура объявила о подозрении водителю автомобиля Nissan, который на Дорогожичах совершил ДТП, в результате которого погиб один человек и еще трое пострадали.

"По результатам досудебного следствия водителю автомобиля Nissan объявлено подозрение по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение ПДД, повлекшее телесные повреждения или смерть потерпевшего, - ред.) Водитель задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Авария на Дорогожичах произошла 24 июля 2018 в Шевченковском районе столицы на перекрестке улиц Щусева и Елены Телиги. Подозреваемый находился за рулем Nissan и не остановился на красный сигнал светофора. Водитель выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.

"В результате столкновения одна из машин выехала на тротуар, где в то время находились пешеходы. От удара автомобиля один пешеход погиб на месте, еще одну женщину госпитализировали с многочисленными травмами", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, в результате аварии травмы получили водитель и пассажир Renault Kangoo. Расследование продолжается.

Напомним, 24 июля полиция Киева сообщила подробности ДТП на Дорогожичах. Потерпевшие, выжившие в ходе ДТП на Дорогожичах, находятся в тяжелом состоянии.