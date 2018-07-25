ДТП на Дорогожичах: водієві Nissan повідомлено про підозру

Прокуратура вимагає взяти під варту винуватця ДТП на Дорогожичах

Повідомлено про підозру водієві, котрий у вівторок, 24 липня, спричинив смертельну аварію у Києві біля станції метро "Дорогожичі". Про це у Facebook повідомила прокуратура міста Києва.

Зазначається, що прокуратура оголосила про підозру водієві автомобіля Nissan, котрий на Дорогожичах вчинив ДТП, внаслідок якої загинула одна людина та ще троє постраждали.

"За результатами досудового слідства водію автомобіля Nissan оголошено підозру за ч.2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило тілесні ушкодження або смерть потерпілого, - ред.) Водія затримано, на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі.

Аварія на Дорогожичах сталась 24 липня 2018 у Шевченківському районі столиці на перехресті вулиць Щусєва та Олени Теліги. Підозрюваний перебував за кермом Nissan та не не зупинився на червоний сигнал світлофору. Водій виїхав на перехрестя, де зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

"Внаслідок зіткнення одна з машин виїхала на тротуар, де у той час знаходилися пішоходи. Від удару автомобіля один пішохід загинув на місці, ще одну жінку госпіталізовано з численними травмами", - додали у прокуратурі.

Крім того, внаслідок аварії травми отримали водій та пасажир Renault Kangoo. Розслідування триває.

Нагадаємо, 24 липня поліція Києва повідомила подробиці ДТП на Дорогожичах. Потерпілі, що вижили в ході ДТП на Дорогожичах, знаходяться у важкому стані.