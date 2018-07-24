ДТП на Дорогожичах: у поліції повідомили подробиці

ДТП на Дорогожичах сталася сьогодні на вулиці Щусєва

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на Дорогожичах у Києві сталася сьогодні, 24 липня, опівдні на вулиці Щусєва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

Як зазначається, внаслідок зіткнення двох автівок на перехресті вулиць Щусєва та Теліги одну з машин відкинуло на тротуар, де знаходилися пішоходи.

"У результаті одна людина загинула, а інших потерпілих забрала "швидка": їм надається екстрена медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДТП на Дорогожичах (kyiv.npu.gov.ua)

Як зазначається, наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці працюють на місці ДТП у Дорогожичах.

Фото: ДТП на Дорогожичах (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ДТП на Дорогожичах, у ході якої дві автівки зіштовхнулися та збили 4 пішоходів, загинула одна людина.