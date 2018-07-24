У Києві на Дорогожичах два автомобілі зіткнулися і збили 4 пішоходів, є загиблий

В ДТП на Дорогожичах загинула одна людина

У Києві на Дорогожичах сьогодні, 24 липня 2018 року два автомобілі зіткнулися і збили чотирьох пішоходів. В результаті аварії загинув один пішохід, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Аварія на Дорогожичах сталася сьогодні, 24 липня, на місці ДТП працюють правоохоронці та медики.

"Смертельна масштабна ДТП в Києві на Дорогожичах: у зіткненні двох автомобілів збито 4 пішохода, один на жаль загинув", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, що особи, що вижили в ході ДТП на Дорогожичах знаходяться у важкому стані, їх готують до госпіталізації.

Фото: ДТП на Дорогожичах (dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Одеса на ділянці в Одеській області в ДТП загинули дві людини.