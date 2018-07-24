ДТП на Дорогожичах: в полиции сообщили подробности

ДТП на Дорогожичах произошло сегодня на улице Щусева

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Дорогожичах в Киеве произошло сегодня, 24 июля, в полдень на улице Щусева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Как отмечается, в результате столкновения двух автомобилей на перекрестке улиц Щусева и Телиги одну из машин отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

"В результате один человек погиб, других пострадавших забрала "скорая": им оказывается экстренная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП на Дорогожичах (kyiv.npu.gov.ua)

Как отмечается, сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители работают на месте ДТП в Дорогожичах.

Фото: ДТП на Дорогожичах (РБК-Украина)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате ДТП на Дорогожичах, в ходе которой две машины столкнулись и сбили 4 пешеходов, погиб один человек.