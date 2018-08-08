ДТП у Дніпропетровській області: у поліції повідомили подробиці

За попередньою інформацією, неповнолітніх серед постраждалих немає

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що трапилася 7 серпня у Дніпропетровській області, загинули двоє пасажирів рейсового автобуса - чоловік і жінка. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Як повідомив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області Андрій Кульбач, травми отримали 16 людей, 11 з яких перебувають на стаціонарному лікуванні у КЗ "Кам'янська міська лікарня ШМД", ще три людини лікуються амбулаторно. Крім цього, двоє постраждалих обстежуються у КЗ "Міська клінічна лікарня №6" м. Дніпро.

За попередньою інформацією поліції, неповнолітніх серед постраждалих немає.

Він зазначив, що рятувальники вже завершили ліквідацію наслідків аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 13 постраждалих. За попередніми даними, водій Audi проігнорував дорожній знак "стоп", коли виїжджав на трасу з другорядної, і в'їхав у пасажирський автобус.

Автобус прямував з Дніпра до Кам’янського. На момент аварії у ньому перебувало 25 пасажирів. Від удару автобус перекинувся на бік.