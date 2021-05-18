ДТП з чотирма загиблими в Хмельницькій області: водій не мав права керувати вантажівкою

В ході розслідування смертельної ДТП в Хмельницькій області з'ясувалося, що у водія не було права керувати вантажівкою. Його пустив за кермо родич, який в цей час був у вантажівці в якості пасажира.

Про це повідомили у прес-службі Хмельницької області .

Так, поліцейські встановили, що у водія, який перебував за кермом вантажного автомобіля DAF, не було водійського посвідчення відповідної категорії, яке дозволяє керувати вантажними автомобілями з причепами.

"Відповідно, він не мав права сідати за кермо фури. За кермом мав би перебувати його родич, який у цей час їхав у вантажівці в якості пасажира, незаконно передавши управління автомобілем сторонній особі без необхідного документу", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі в рамках розслідування резонансного ДТП додатково відкрили ще одне кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України.

Таким чином, підозри оголошенні двом людям: водієві, який фактично перебував за кермом, - по ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) та пасажирові, який незаконно передав управління автомобілем, за статтею 287 ККУ (допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом).