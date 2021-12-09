ДТП под Черниговом: водителя грузовика арестовали на два месяца

Водителю грузовика, который, по версии следствия, устроил смертельную аварию под Черниговом с 13 погибшими, избрали меру пресечения. Его взяли под стражу сроком на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Сообщается, что Новозаводской районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии водителя фуры под стражу. Он пробудет под арестом как минимум два месяца.

Также сообщается, что на суде подозреваемый заявил, что не считает себя виновным. По версии следствия, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.