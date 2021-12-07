Больше 10 жертв. Подробности смертельного ДТП с маршруткой под Черниговом

В ДТП под Черниговом утром 7 декабря погибли 11 человек, еще восем получили травмы. На трассе рейстовый микроавтобус "Чернигов-Сосница" столкнулся с грузовиком.

Первые подробности смертельного ДТП под Черниговом - в материале РБК-Украина ниже.

Движение перекрыто

Как сообщили в службе автомобильных дорог в Черниговской области, из-за ДТП ограничено движение на дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов.

"Транспортные средства перегородили проезжую часть, движение ограничено. На момент аварии покрытие автомобильной дороги - мокрое", - сообщили в ведомстве.

Данные полиции

По информации облуправления полиции, на месте ДТП под Черниговом ведутся следственные действия.

"На месте аварии работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении полиции.

Полиция также подтвердила число жертв аварии.

Фото: ДТП под Черниговом (ГСЧС)

Данные ГСЧС

По данным спасателей, авария произошла около восьми утра вблизи села Брусилов на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Изначально сообщалось о 10 жерствах и 7 пострадавших, однако позже данные обновили. Так, по состоянию на 9:30, в результате ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы.

"Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.