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Больше 10 жертв. Подробности смертельного ДТП с маршруткой под Черниговом

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Черниговская область, Вторник 07 декабря 2021 10:21
Больше 10 жертв. Подробности смертельного ДТП с маршруткой под Черниговом Фото: под Черниговом произошло смертельное ДТП (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

В ДТП под Черниговом утром 7 декабря погибли 11 человек, еще восем получили травмы. На трассе рейстовый микроавтобус "Чернигов-Сосница" столкнулся с грузовиком.

Первые подробности смертельного ДТП под Черниговом - в материале РБК-Украина ниже.

Движение перекрыто

Как сообщили в службе автомобильных дорог в Черниговской области, из-за ДТП ограничено движение на дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов.

"Транспортные средства перегородили проезжую часть, движение ограничено. На момент аварии покрытие автомобильной дороги - мокрое", - сообщили в ведомстве.

Данные полиции

По информации облуправления полиции, на месте ДТП под Черниговом ведутся следственные действия.

"На месте аварии работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении полиции.

Полиция также подтвердила число жертв аварии.

Больше 10 жертв. Подробности смертельного ДТП с маршруткой под Черниговом

Фото: ДТП под Черниговом (ГСЧС)

Данные ГСЧС

По данным спасателей, авария произошла около восьми утра вблизи села Брусилов на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Изначально сообщалось о 10 жерствах и 7 пострадавших, однако позже данные обновили. Так, по состоянию на 9:30, в результате ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы.

"Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.

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