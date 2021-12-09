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ДТП під Черніговом: водія вантажівки заарештували на два місяці

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Чернігів, Четвер 09 грудня 2021 14:53
ДТП під Черніговом: водія вантажівки заарештували на два місяці Фото: ДТП під Черніговом (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Юлія Бойко

Водію вантажівки, який, за версією слідства, влаштував смертельну аварію під Черніговом з 13 загиблими, обрали запобіжний захід. Його взяли під варту строком на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Повідомляється, що Новозаводський районний суд Чернігова задовольнив клопотання прокуратури щодо взяття водія фури під варту. Він пробуде під арештом щонайменше два місяці.

Також повідомляється, що на суді підозрюваний заявив, що не вважає себе винним. За версією слідства, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у маршрутку. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадавши, ДТП за участю маршрутки і фури сталася 7 грудня. В результаті аварії 11 осіб загинули на місці, ще двоє померли в кареті швидкої допомоги і в лікарні. Також відомо про сімох постраждалих.

Зазначимо, сьогодні Кабінет міністрів створив комісію з розслідування смертельної ДТП під Черніговом.

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