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ДТП под Черниговом: полиция задержала водителя грузовика

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Чернигов, Среда 08 декабря 2021 11:23
ДТП под Черниговом: полиция задержала водителя грузовика Фото: ДТП под Черниговом (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Илона Свиридова

Полиция задержала водителя грузовика, причастного к вчерашней смертельной аварии под Черниговом. По данным следствия, он мог стать виновником ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Черниговской области.

Сообщается, что задержан водитель грузовика, причастный к ДТП, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались. По предварительным данным, рейсовый автобус "Борзна-Чернигов" двигался в направлении областного центра.

"Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

В результате 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один скончался в карете скорой помощи и еще один - в больнице. В медицинские учреждения Чернигова с травмами разных степеней тяжести госпитализировали семерых человек.

Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи его задержали, он находится в специализированной палате под охраной полиции. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Напомним, вероятными причинами этого ДТП являются неблагоприятные погодные условия, скользкая дорога и плохое техническое состояние автобуса.

Подробнее о смертельной аварии читайте в онлайне РБК-Украина.

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ДТП Черниговская область
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