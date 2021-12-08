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ДТП під Черніговом: поліція затримала водія вантажівки

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Чернігів, Середа 08 грудня 2021 11:23
ДТП під Черніговом: поліція затримала водія вантажівки Фото: ДТП під Черніговом (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Ілона Свиридова

Поліція затримала водія вантажівки, причетного до вчорашньої смертельної аварії під Черніговом. За даними слідства, він міг стати винуватцем ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Чернігівської області.

Повідомляється, що затримано водія вантажівки, причетного до ДТП, в якій загинули 13 осіб і ще 7 травмувалися. За попередніми даними, рейсовий автобус "Борзна-Чернігів" рухався в напрямку обласного центру.

"Назустріч йому їхала вантажівка під керуванням 44-річного жителя Чернігівського району. На відрізку автодороги між селами Сновянка і Киселівка водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автобусом", - йдеться в повідомленні.

В результаті 11 осіб загинули на місці (в тому числі водій автобуса), одна померла в кареті швидкої допомоги і ще одна - в лікарні. До медичних закладів Чернігова з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізували сімох людей.

Водій вантажівки також був госпіталізований. Після надання медичної допомоги його затримали, він знаходиться в спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Нагадаємо, ймовірними причинами цієї ДТП є є несприятливі погодні умови, слизька дорога і поганий технічний стан автобуса.

Детальніше про смертельну аварію читайте в онлайні РБК-Україна.

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ДТП Черниговская область
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