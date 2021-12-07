Из-за ДТП под Черниговом ограничено движение: схема объезда
В Черниговской области произошло смертельное ДТП с 11 погибшими. На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ввели временное ограничение движения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".
Транспортные средства перегородили проезжую часть, поэтому движение ограничено.
"На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов временное ограничение движения", - говорится в сообщении.
В "Укравтодоре" рассказали, как объехать.
"Дорогой Н-28 Чернигов - Городня - Сеньковка в Городню. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 к пгт. Березна. В пгт. Березна - выехать на дорогу Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч и двигаться в сторону Мени", - говорится в сообщении.
На момент аварии покрытие автомобильной дороги было мокрое. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, сегодня в Черниговской области произошло серьезное ДТП.
В результате ДТП под Черниговом погибли минимум 11 человек.