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Из-за ДТП под Черниговом ограничено движение: схема объезда

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Чернигов, Вторник 07 декабря 2021 10:53
Из-за ДТП под Черниговом ограничено движение: схема объезда Фото: в Черниговской области ограничили движение транспорта из-за ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черниговской области произошло смертельное ДТП с 11 погибшими. На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ввели временное ограничение движения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".

Транспортные средства перегородили проезжую часть, поэтому движение ограничено.

"На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов временное ограничение движения", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" рассказали, как объехать.

"Дорогой Н-28 Чернигов - Городня - Сеньковка в Городню. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 к пгт. Березна. В пгт. Березна - выехать на дорогу Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч и двигаться в сторону Мени", - говорится в сообщении.

На момент аварии покрытие автомобильной дороги было мокрое. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Из-за ДТП под Черниговом ограничено движение: схема объезда

Напомним, сегодня в Черниговской области произошло серьезное ДТП.

В результате ДТП под Черниговом погибли минимум 11 человек.

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