Из-за ДТП под Черниговом ограничено движение: схема объезда

В Черниговской области произошло смертельное ДТП с 11 погибшими. На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ввели временное ограничение движения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу " Укравтодора ".

Транспортные средства перегородили проезжую часть, поэтому движение ограничено.

"На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов временное ограничение движения", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" рассказали, как объехать.

"Дорогой Н-28 Чернигов - Городня - Сеньковка в Городню. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 к пгт. Березна. В пгт. Березна - выехать на дорогу Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч и двигаться в сторону Мени", - говорится в сообщении.

На момент аварии покрытие автомобильной дороги было мокрое. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.