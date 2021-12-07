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Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11

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Чернигов, Вторник 07 декабря 2021 10:00
Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11 Фото: число жертв ДТП под Черниговом возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Под Черниговом произошла серьезная авария, столкнулись грузовик и маршрутка. Число жертв возросло до 11.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели обновили информацию о ДТП. В результате аварии погибли 11 человек и 8 человек травмированы. Сначала в ГСЧС сообщали о 10 жертвах аварии.

Кроме того, в ГСЧС опубликовали фото с места ДТП под Черниговом.

Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11

Также уже есть реакция полиции на аварию. В пресс-службе полиции области подтвердили, что в ДТП погибли минимум 11 человек.

"На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

Что произошло

Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сейчас известно об 11 погибших и 8 травмированных.

Напомним, РБК-Украина писало, что под Черниговом произошло ДТП.

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Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11
Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11
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