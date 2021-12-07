Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11

Под Черниговом произошла серьезная авария, столкнулись грузовик и маршрутка. Число жертв возросло до 11.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Спасатели обновили информацию о ДТП. В результате аварии погибли 11 человек и 8 человек травмированы. Сначала в ГСЧС сообщали о 10 жертвах аварии.

Кроме того, в ГСЧС опубликовали фото с места ДТП под Черниговом.

Также уже есть реакция полиции на аварию. В пресс-службе полиции области подтвердили, что в ДТП погибли минимум 11 человек.

"На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

Что произошло

Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сейчас известно об 11 погибших и 8 травмированных.