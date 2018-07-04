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Интервью

ДТП под Черниговом: в больнице скончалась четвертая пострадавшая

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 18:24
Фото: ДТП под Черниговом (cn.npu.gov.ua)
Фото: ДТП под Черниговом (cn.npu.gov.ua)

Еще один человек находится в больнице с переломом костей таза

Количество погибших в результате сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Черниговом возросло до четырех. Об этом сообщает "UA:Чернігів".

Заведующий травматологическим отделением второй городской больницы Чернигова Сергей Кушнир сообщил, что в медучреждении скончалась пассажирка Geely.

Также указано, что пассажир ГАЗ доставлен в больницу с переломом костей таза, водителя не госпитализировали.

Напомним, сегодня, 4 июля, под Черниговом в результате столкновения двух автомобилей погибли трое человек. Автомобиль Geely, двигаясь по Киевскому шоссе в направлении населенного пункта Колычевка, за автомобильным мостом совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ, который двигался в сторону Чернигова.

 

 

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Теги публикации: ДТП, Чернигов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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