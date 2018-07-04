ДТП под Черниговом: в больнице скончалась четвертая пострадавшая

Еще один человек находится в больнице с переломом костей таза
Количество погибших в результате сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Черниговом возросло до четырех. Об этом сообщает "UA:Чернігів".
Заведующий травматологическим отделением второй городской больницы Чернигова Сергей Кушнир сообщил, что в медучреждении скончалась пассажирка Geely.
Также указано, что пассажир ГАЗ доставлен в больницу с переломом костей таза, водителя не госпитализировали.
Напомним, сегодня, 4 июля, под Черниговом в результате столкновения двух автомобилей погибли трое человек. Автомобиль Geely, двигаясь по Киевскому шоссе в направлении населенного пункта Колычевка, за автомобильным мостом совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ, который двигался в сторону Чернигова.